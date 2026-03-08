Lazio, terzo portiere dalla Primavera: i candidati per completare il reparto

L'infortunio di Ivan Provedel ha costretto la Lazio a rinunciare al suo portiere titolare fino all'estate. L'estremo difensore, costretto a operarsi alla spalla, terminerà prima del previsto la sua stagione e, a sostituirlo nel ruolo di numero uno biancoceleste, sarà Edoardo Motta, classe 2005 arrivato a gennaio dalla Reggiana per sostituire il partente Christos Mandas.

La seconda scelta per la porta, dunque, sarà Furlanetto, attuale terzo, mentre per completare il pacco portieri sarà promosso un Primavera. La scelta ricadrà tra i profili di Nicolò Pannozzo e Gioele Bosi, che nell'arco della stagione hanno entrambi ricoperto il ruolo primo portiere nella formazione allenata da Punzi, oltre a Giacomo Giacomone, ancora mai utilizzato quest'anno.

A inizio stagione, il numero uno designato tra i pali era il 2007 Bosi che, dopo un buon inizio di campionato, ha iniziato a mostrare qualche insicurezza di troppo. A dicembre, dunque, Pannozzo, fino a quel momento impiegato solo in coppa, ha avuto la sua prima chance in campionato contro il Frosinone e l'ha sfruttata nel migliore dei modi. Da quel punto in poi, il classe 2008 ha ereditato i gradi di portiere titolare, costringendo i due compagni di reparto ad accomodarsi in panchina nelle successive 15 partite.

Venendo alla Prima Squadra, dunque, la scelta per il ruolo di terzo dovrebbe ricadere proprio su Pannozzo, che al servizio di Punzi si è dimostrato più pronto del collega. Non è da escludere, però, che ad aggregarsi alla squadra di Sarri possa comunque essere uno tra Bosi e Giacomone, così che Punzi possa continuare contare sul proprio titolare in un finale di stagione in cui la Primavera dovrà conquistare definitivamente la salvezza.