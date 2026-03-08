Lazio | Dele-Bashiru pronto per il bis: ecco la richiesta di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Non ce la fa Basic, ritocca a Dele-Bashiru. Il nigeriano, proposto titolare, sarà chiamato al bis anche di prestazione. Uno dei migliori contro l'Atalanta, determinante con la rete sblocca-risultato. Triangolo con Maldini, percussione centrale e tocco per superare Carnesecchi. Sarri, riporta Corriere dello Sport, gli chiede la stessa personalità, di incidere a tutto campo a prescindere dal gol. Nelle ultime giornate è stato sempre alternato a Belahyane, ora dovrebbe trovare continuità nel blocco di partenza per concretizzare quei miglioramenti tanto auspicati pure dalla società.
A centrocampo, contro il Sassuolo, c'è da riempire la casella della mezzala destra, se la riprenderà Dele-Bashiru, nettamente avanti rispetto alle candidature rimaste nel reparto. Basic non recupererà dai problemi all'adduttore accusati contro la Juventus, sta rinviando ancora il suo rientro, sembrava impossibile per il monday night con i neroverdi. Verrà rivalutato per il big match di domenica prossima contro il Milan.