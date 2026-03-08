"Buona Festa della Donna": il post social della Lazio per l'8 marzo - FOTO
08.03.2026 09:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nella Giornata Internazionale della Donna, anche la Lazio ha voluto dedicare un post sui propri profili ufficiali a tutte le donne. Su Instagram, in particolare, il club ha pubblicato una foto che ritrae due calciatrici della Lazio Women sedute su una panchina con sopra la targa di Piazza della Libertà. Due grandi pianti di mimose a far da cornice all'immagine, accompagnata da una didascalia: "Buona Festa della Donna". Di seguito il post:
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.