Formula 1 | Ferrari super a Melbourne. E Hamilton ruggisce...
08.03.2026 08:05 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
Il Gran Premio di Melbourne si chiude con rinnovate speranze per la Ferrari F1. Alla fine la delusione è tutta addosso a McLaren e Red Bull. In Ferrari invece sorrisi al termine del Gran Premio d'Australia, pensando anche alla Cina. A far parlare e sperare i tifosi è in particolare il ruggito di Lewis Hamilton, tornato "vivo" finalmente. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>>> FERRARI, HAMILTON: RUGGITO LEWIS <<<