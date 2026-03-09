Lazio, Gila a LSC: "Servirà una squadra motivata. Motta? Spero in un esordio vincente"
La Lazio torna all'Olimpico in vista della sfida contro il Sassuolo in programma alle 20.45 all'Olimpico. Poco prima della sfida ecco le parole di Mario Gila ai microfoni di Lazio Style Channel: "Servirà una Lazio motivata e determinata. Sappiamo che nelle ultime tre partite non siamo stati noi, soprattutto contro il Torino, vero che in Coppa abbiamo fatto una buona gara ma lì è facile essere motivati a dobbiamo esserlo anche questa sera".
"Il Sassuolo sta bene quindi dovremo scendere in camp come contro l'Atalanta, solo così possiamo conquistare i tre punti".
"Mi sento bene, in questa situazione dobbiamo fare tutto per la squadra".
"Motta? Spero che faccia un esordio dove si vince, dove si diverte. Non è facile perché c’è pressione ma noi compagni abbiamo il compito di farlo rimanere tranquillo".
