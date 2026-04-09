Italia, De Grandis (Sky): "La Serie A a 20 squadre è un danno!"

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Il giornalista di Sky Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la relazione sullo stato di salute del calcio italiano pubblicata dalla Figc e scritta dall'ex presidente Gabriele Gravina. Di seguito le sue parole.

"Proposte che hanno una logica, ma Gravina è stato il presidente per 8 anni e le criticità non sono nuove. Continuare con il campionato a 20 squadre è un danno, da tempo. Ridurre il campionato a 18 squadre significa alzare il livello e aumentare la competitività. Manca il talento? Spesso è colpa del caso, Yamal ti capita. Aumentare la tecnica e diminuire la tattica fan parte di quelle proposte non nuovissime ma giuste. Stage infrasettimanali? Già giocano tante partite i calciatori, poi se ci metti anche quelli... Se fai però un campionato a 18 squadre ti ritrovi con delle settimane libere in più".