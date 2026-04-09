Lazio, Adani e la piramide dei calciatori offensivi dell'era Lotito - VD
09.04.2026 19:00 di Simone Locusta
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Durante il suo intervento ai microfoni di Radio Laziale, il noto opinionista Lele Adani ha completato il gioco della piramide con i calciatori offensivi più forti dell'era Lotito.
A ogni nome, l'ex Lazio non poteva sapere quale calciatore sarebbe arrivato in seguito e, probabilmente, qualche posizione a posteriori la cambierebbe. Di seguito la piramide e il video dell'intervento.
Prima fascia: Immobile.
Seconda fascia: Luis Alberto, Milinkovic.
Terza fascia: Pedro, Zarate, Pandev.
Quarta fascia: Zaccagni, Felipe Anderson, Hernanes, Klose.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.