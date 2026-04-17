Como, Nico Paz vuole la Coppa Italia: “Siamo pronti, daremo tutto”
17.04.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lunga intervista ai microfoni di SportMediaset per Nico Paz, fantasista del Como. L’argentino ha parlato della stagione attuale e dei risultati della squadra di Fabregas, soffermandosi anche sul percorso in Coppa Italia dove c’è anche la Lazio. Di seguito le sue parole.
“Coppa Italia? Siamo pronti, sarebbe bellissimo passare. Faremo tutto quello che possiamo, siamo pronti per tutto il lavoro che stiamo facendo. Vogliamo giocare nel miglior modo possibile".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.