Lazio, senti Garzya: "Sarri è la scelta giusta per il Napoli"

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Si continua a parlare del futuro di Maurizio Sarri. A fine stagione il tecnico si confronterà con la società per capire se rimarrà anche l'anno prossimo sulla panchina della Lazio. Negli ultimi giorni il suo nome è finito in orbita Napoli per un clamoroso ritorno in caso di addio di Antonio Conte. A riguardo, l'ex allenatore Luigi Garzya si è espresso ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue parole.

"Sono tifoso del Sud e di Napoli, Conte deve completare il ciclo. Non so cosa abbia deciso Conte sul suo futuro, ma anche se lo sapessi non lo direi… Battute a parte, perché sapete che gli sono molto amico, stiamo parlando del rapporto che lui ha con un grande club. Per questo dico che mi auguro che possa rimanere a Napoli, dove peraltro so che sta benissimo. Secondo me va completato un ciclo, ci sono i mezzi per poterlo fare. Conosce già l’ambiente, da tifoso del Sud e quindi anche del Napoli, spero davvero che possa restare".

"Il sostituto? Sarri sarebbe un porto sicuro, conosce l’ambiente, è un tecnico esperto, sarebbe gradito anche ai tifosi. Se si volesse dare una boccata nuova per intraprendere una nuova strada, c’è Maresca che è giovane ma che è già un profilo internazionale, avendo vinto anche due trofei. Se dovesse andare via Antonio, però, un allenatore che a me piace tanto è Italiano. In Champions ci andranno sicuramente Inter, Napoli e Milan. C’è solo un posto disponibile e se lo giocheranno Juve, Como, Roma e la stessa Atalanta. Dipende anche dalle partite della prossima giornata".