Ballotta sicuro: "La Lazio è stata ridimensionata". E sul futuro di Sarri...

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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'ex portiere Marco Ballotta ha parlato della stagione della Lazio e del lavoro di Sarri in panchina in vista della gara contro il Napoli e del futuro del tecnico. Di seguito le sue parole.

"Possibile ritorno di Sarri al Napoli? Ho la sensazione che valuterà il progetto della Lazio prima di prendere qualsiasi decisione, e potrebbe anche considerare altre opzioni. La sfida tra Napoli e Lazio resta sempre affascinante, anche se oggi le due squadre vivono momenti diversi. La Lazio non sta facendo una stagione brillante, ma il rendimento è in linea con la rosa a disposizione, che è stata anche ridimensionata dopo alcune cessioni".