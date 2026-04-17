Napoli - Lazio, prima chiamata per Pannozzo: scelto il numero di maglia
C’è anche Nicolò Pannozzo nella spedizione della Lazio partita nel pomeriggio odierno dalla stazione Termini in direzione Napoli, dove domani alle 18:00 la squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata nella trentantreesima giornata di Serie A.
Il portiere classe 2008, attuale titolare della Lazio Primavera e quindi poi protagonista anche domenica alle 13:00 al Fersini nel derby contro la Roma, è stato aggregato al gruppo dopo l’infortunio di Furlanetto e completerà una giovanissima squadra di portieri composta anche da Edoardo Motta e Giacomo Giacomone.
Sarà la prima chiamata con la prima squadra per Pannozzo, che è stato chiamato a scegliere anche il numero di maglia. La scelta, come si evince dal comunicato pubblicato dalla Lega Serie A, è ricaduta sul numero 72, indossato in passato soltanto da Angelo Ndrecka con la prima squadra biancoceleste.