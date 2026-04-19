Lazio, quattro giocatori a seguire il derby Primavera sugli spalti: ecco chi
19.04.2026 12:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A Formello manca sempre meno al fischio d'inizio del derby Primavera tra Lazio e Roma. Dopo il successo dell'andata, i biancocelesti di Punzi vanno a caccia del bis per blindare la salvezza e provare a mettere i bastoni tra le ruote ai rivali giallorossi, in piena lotta per il titolo.
Sono numerosi i tifosi accorsi al Fersini per assistere alla sfida e tra questi sono presenti anche quattro gicoatori della Prima Squadra. Si tratta di Cancellieri, Furlanetto, Ratkov e Pellegrini.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.