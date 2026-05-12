Lazio, Lotito sicuro: "I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo"
12.05.2026 23:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla cena di gala prima della finale di Coppa Italia, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del ritorno dei tifosi biancocelesti allo stadio proprio per la gara contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "Tifosi? Penso che siano il dodicesimo uomo in campo, ti danno una spinta in più, anche perché chi gioca sa che ci sono tante persone che ti spingono e sono portati a dare il 300%".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.