Lazio, Lotito sul derby: "Scelta oculata quella di giocare lunedì sera"
Intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla cena di gala prima della finale di Coppa Italia, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del tema relativo all'orario del prossimo derby della Capitale. Di seguito le sue parole.
"Derby? Mi attengo a quello che ha detto Sarri. Fare un derby con la finale degli Internazionali, che sono molto seguiti, è un rischio maggiore a livello di sicurezza soprattutto per il grande pubblico. Il Prefetto avrà fatto una scelta a ragion veduta, visto che lavorava in polizia e conosce benissimo Roma e i suoi problemi. Credo che avrà pensato a ogni possibili rischio nella credibilità nel nostro calcio, per me è una scelta oculata e responsabile. Pensate a cosa succederebbe se qualcuno facesse un gesto inconsulto proprio in quel momento. Ora poi Sinner è in forma smagliante, ne parla tutto il mondo".