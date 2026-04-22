DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-0, ammonito anche Cancellieri
Coppa Italia Frecciarossa | Semifinale, ritorno (and. 2-2)
Mercoledì 22 aprile 2026, ore 21:00
New Balance Arena, Bergamo
ATALANTA - LAZIO 0-0
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Ahanor. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Lazzari, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
Arbitro: Colombo (sez. Como); Assistenti: Imperiale - Costanzo; IV Uomo: Zufferli; VAR: Abisso; AVAR: Maresca
Ammoniti: 31' Kolasinac (A), 37' Cancellieri (L)
PRIMO TEMPO
43' Contatto Zalewski - Marusic, interviene l'arbitro che concede punizione all'Atalanta.
42' Cancellieri lotta con Bernasconi, ma alla fine la palla esce sulla rimessa laterale.
37' Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Ederson.
33' Corner per la Lazio. Basic dalla bandierina, cross in mezzo. Pallone pizzicato da Gila che prova a servire Patric, ma la Dea chiude ogni spazio.
31' Cancellieri accelera verso la porta, c'è l'intervento di Kolasinac che lo ferma e viene ammonito.
27' Commette un errore l'Atalanta e ne approfitta la Lazio con Cancellieri che mette una buona palla per Noslin, ma non s'intendono. L Dea si salva.
24' Kolasinac per Krstovic che la pizzica di testa, ma non centra la porta.
21' Occasione per l'Atalanta! Provvidenziale l'intervento di Gila sul tiro di Zalewski, la Dea conquista un altro angolo.
18' Tavares commette un'ingenuità e regala palla a De Ketelaere che innesca Zappacosta, ma c'è la chiusura della Lazio.
17' Cross di De Ketelaere in area di rigore, Gila - di testa - allontana il pericolo.
15' Scalvini svirgola tra Zalewski e Bernasconi, c'è l'intervento di Marusic che mette fuori.
11' Zaccagni subisce fallo. La Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante, Basic alla battuta ma la difesa nerazzurra riesce a liberare.
9' Ritmo alto della Dea. Ederson dalla distanza calcia dritto in porta, Motta ci mette i pugni. Sulla respinta ci riprovano i nerazzurri, ma il portiere biancoceleste non si lascia sorprendere.
8' Scalvini, apertura per Bernasconi che viene chiuso da Gila. Un altro intervento importante dello spagnolo.
6' De Ketelaere per Krstovic, provvidenziale l'intervento di Gila che la mette in angolo.
5' Zaccagni per Tavares, ma i due non s'intendono. Può ripartire l'Atalanta.
4' Intervento ruvido di Kolasinac su Zaccagni, riparte la Lazio da un calcio di punizione.
3' Zappacosta in verticale per De Ketelaere, c'è la chiusura di Tavares.
1' È la Lazio, con Noslin, a manovrare il primo pallone della gara.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti e la Dea ripartono 2-2 ottenuto all'Olimpico nella sfida d'andata.
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