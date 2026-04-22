Percassi snobba Gasperini: "Il calcio non lascia tempo. Pensiamo al futuro"

22.04.2026 20:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Percassi snobba Gasperini: "Il calcio non lascia tempo. Pensiamo al futuro"
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Prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, l'ammjnistratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Mediaset, ai quali ha speso delle aprole anche sul tecnico della roma Gian Piero Gasperini.

“Gasperini? Abbiamo vissuto dei momenti importanti, 9 anni straordinari dal punto di vista sportivo. Normale che quando si ripercorrono certe storie ci si lasci alle emozioni. Purtroppo il calcio non lascia tempo e noi siamo concentrati su presente e futuro”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.