Atalanta - Lazio, la dedica dal settore ospiti: “Tor di Quinto è qui con noi” - FT
La Lazio non è sola, non lo è neanche a Bergamo. Se prima della partenza i tifosi hanno fatto sentire il loro supporto alla squadra in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta anche alla New Balance Arena un gruppo nutrito di supporter è pronto a incitare i biancocelesti.
Un numero esiguo, certo, visto il divieto di trasferta ma che è il simbolo di tutti i tifosi biancocelesti che da lontano tiferanno per la squadra di Sarri. Nel settore ospiti è apparso anche uno striscione: "Tor di Quinto è qui con noi", chiaro riferimento alle migliaia di tifosi che questa sera si sono radunate per vedere sul maxi-schermo allestito dal tifo organizzato il match.
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