Atalanta - Lazio, Gila costretto al cambio: le sue condizioni
22.04.2026 22:40 di Christian Gugliotta
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In casa Lazio c'è apprensione per le condizioni di Mario Gila. Al 73' della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, il difensore spagnolo ha anticipato secco Krstovic, che lo ha travolto causandogli un movimento innaturale della caviglia sinistra. Soccorso dallo staff medico biancoceleste, Gila è rientrato in campo per qualche minuto, salvo poi arrendersi e richiedere il cambio. Il problema non sembra di grave entità, ma la sua situazione andrà monitorata.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.