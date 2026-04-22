Atalanta, Zappacosta a Mediaset: "Rispetto per la Lazio. Vogliamo la finale"
22.04.2026 20:35 di Christian Gugliotta
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Prima del fischio d'inizio della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, Davide Zappacosta ha parlato a Mediaset. Di seguito le sue parole:
“Partita molto importante, ma lo sono tutte le semifinali. La stiamo vivendo molto bene e l’abbiamo preparata bene. Affrontiamo una squadra molto forte, in un’ottima condizione e cercheremo di fare del nostro meglio per vincere la partita e andare in finale.
“C’è massimo rispetto per gli avversari. La Lazio è sempre stata una delle migliori squadre del campionato. Aldilà dei momenti c’è sempre la qualità e la personalità di una squadra. Stasera porteremo rispetto, ma non avremo paura perché ci giocheremo le nostre carte”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.