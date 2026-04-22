Lazio, Taylor a Mediaset: “Gara decisiva, stiamo bene e vogliamo continuare così”
22.04.2026 20:36 di Mauro Rossi
A pochi minuti dal fischio di inizio del match tra Atalanta e Lazio è intervenuto ai microfoni di Mediaset Kenneth Taylor. Queste le sue parole: “Oggi sarà una gara molto importante per noi, quando puoi giocare per vincere dei trofei è la cosa migliore nel calcio”.
”Siamo in un buon momento di forma, siamo fiduciosi e abbiamo giocato bene nelle ultime gare esclusa la Fiorentina. Spero continueremo così, oggi è una partita molto importante. Faremo del nostro meglio, vedremo come andrà”.