Lazio, Fabiani svela il futuro di Sarri: “Questo è il pensiero della società”
22.04.2026 20:50 di Mauro Rossi
Diversi argomenti toccati da Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara tra Atalanta e Lazio. Tra questi, anche il futuro di Maurizio Sarri. Di seguito il pensiero del direttore sportivo biancoceleste.
“L’ho sempre detto: abbiamo iniziato un progetto con lui e ha firmato per tre anni, ne ha altri due di contratto. Sta facendo un buon lavoro alla Lazio, da questo punto di vista per quanto mi riguarda e per quanto riguarda riguarda la società non c’è alcun tipo di problema”.