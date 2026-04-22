Atalanta-Lazio, scintille tra Sarri e Palladino: l'episodio e le parole di Mau
22.04.2026 22:35 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Scintille tra Sarri e Palladino nel pieno del secondo tempo di Atalanta-Lazio. I due allenatori non se le sono mandate a dire, costringendo gli altri presenti a dividerli per evitare che il tutto si complicasse ulteriormente. Ammonito il tecnico biancoceleste, che ha lasciato la sua area tecnica per invadere quella avversaria. "Ma non ho fatto niente", il commento di Sarri ripreso dalle telecamere di Mediaset. L'arbitro non sente ragioni, sanzione per l'allenatore e calma (solo apparente) riportata tra le due panchine.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.