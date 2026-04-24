L'infortunio di Gila preoccupa la Lazio. Fissati i controlli: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - C'è apprensione, e non potrebbe essere altrimenti. In casa Lazio si accendono nuovamente i riflettori sulle condizioni di Mario Gila, uscito per infortunio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. L'episodio è arrivato al 73', in uno dei momenti più intensi della partita: intervento in anticipo su Kstovic, poi l'impatto, duro, col difensore spagnolo che ha accusato un movimento innaturale della caviglia sinistra. Soccorso dallo staff medico, Gila ha provato a stringere i denti per qualche minuto, è rientrato in campo, ma la sensazione era chiara fin da subito: qualcosa non andava.

Poco dopo, infatti, è arrivata la richiesta del cambio, inevitabile per evitare rischi maggiori. Il giocatore è uscito zoppicando vistosamente e a fine gara Sarri non si è sbilanciato: "Ha preso un colpo sul tendine, non so come stia". C'è bisogno di attendere riscontri più precisi dal punto di vista clinico: tra oggi e domani, riporta Corriere dello Sport, lo spagnolo sarà sottoposto a controlli specifici per valutare l'entità del problema. La Lazio, dalla sua, vuole evitare forzature e gestire al meglio la sua situazione. Troppo importante poter contare sul centrale ex Real in questo finale di stagione.