FIGC, Malagò: "La mia candidatura? C'è ancora tempo, sto aspettando..."
11.05.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Giovanni Malagò, intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, è tornato a parlare della sua candidatura alla presidenza della FIGC. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Se avessi novità che vi interessano le avrei già comunicate. Avevo promesso che, per correttezza e rispetto, avrei atteso che le componenti incontrate si pronunciassero. C’è ancora tempo, mi sembra fino a mercoledì sera. Se è risolta anche la questione ineleggibilità? È sempre la stessa domanda… Non rispondo a cose a cui non c’è motivo che io debba rispondere”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.