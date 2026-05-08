Uno stadio e tre partite con atmosfere diverse: inizia la lunga settimana della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Tre partite in una settimana, tutte all’Olimpico. Eppure ogni volta sarà uno stadio diverso, non nella struttura ma nell’atmosfera. Si partirà domani con Lazio-Inter in campionato, in un clima quasi surreale. I biglietti venduti, riporta il Corriere dello Sport, sono circa 16mila e i gruppi organizzati biancocelesti continueranno la protesta contro Lotito disertando lo stadio. Assenti anche gli ultras interisti, legati dal gemellaggio con la tifoseria laziale. Un Olimpico quindi lontano dal clima delle grandi occasioni.
Scenario opposto quattro giorni dopo, quando Lazio e Inter si ritroveranno per la finale di Coppa Italia. In quel caso l’Olimpico sarà sold out e tornerà a riempirsi di passione. I tifosi della Lazio faranno un’eccezione alla contestazione per sostenere squadra e allenatore nella notte più importante della stagione.
Infine arriverà il derby, ancora all’Olimpico ma con un’atmosfera diversa dal solito. I tifosi biancocelesti non saranno presenti, lasciando spazio solo alla parte giallorossa dello stadio. Senza la Curva Nord e le sue coreografie, il derby perderà una parte fondamentale della sua identità.
Tre partite e tre scenari opposti: prima il silenzio, poi il boato della finale e infine l’assenza nel derby. Una settimana che racconta bene la stagione vissuta dalla Lazio, tra difficoltà, contestazioni e la possibilità concreta di chiudere con un trofeo. Sempre nello stesso stadio, ma ogni volta in un mondo diverso.