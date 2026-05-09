Lazio tra Europa e Conference League: è ancora tutto in gioco
RASSEGNA STAMPA - L'Europa è ancora un obiettivo possibile, ma tutto passa dall'Inter. Alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà la prima delle due Lazio - Inter. La sfida di campionato, sicuramente la meno importante tra le due, sarà un test per studiare l'avversario e far riposare alcuni elementi in vista del match che vale un trofeo e una qualificazione alla prossima Europa League.
La Lazio si gioca tutto, vincere la Coppa Italia salverebbe la stagione tra trofeo e qualificazione in Europa. Il campionato però è tutt'altro che finito. Se la Lazio battesse l'Inter e l'Atalanta (attualmente al settimo posto) facesse un passo falso contro il Milan, la distanza tra romani e bergamaschi si assottiglierebbe ulteriormente (oggi ancora sono quatro i punti di distacco).
La Conference League può essere il piano B della Lazio, ma va raggiunta tramite il campionato. Come riporta Il Messaggero, però, a Formello non sarebbero contentissimi di disputare la terza competizione europea, lo ha fatto intendere il presidente Claudio Lotito. Ma da qui a non giocare nulla ce ne passa.
Aiutaci a non fermarci: seleziona LaLazioSiamoNoi.it come fonte preferita su Google