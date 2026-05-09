Roma, Mancini è diffidato: rischia di saltare il derby contro la Lazio
09.05.2026 11:30 di Simone Locusta
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La sfida di domenica al Tardini contro il Parma nasconde diverse insidie per la Roma di Gasperini. Gli uomini di Cuesta hanno creato problemi a molte big in questa stagione e i giallorossi non possono sbagliare se vogliono tornare nell'Europa che conta.
Non va dimenticato che la prossima settimana c'è il derby. A preoccupare, infatti, è anche la situazione di Gianluca Mancini, unico diffidato tra le fila giallorosse che in caso di cartellino giallo contro il Parma si troverebbe costretto a saltare la sfida contro la Lazio.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.