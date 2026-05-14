Lazio tra crisi e malcontento della rosa: ora Lotito deve dare risposte
RASSEGNA STAMPA - La sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter ha fatto svanire le ultime speranze della Lazio di salvare una stagione molto deludente. Per il presidente Lotito il ko pesa non solo per il mancato trofeo, ma anche per le conseguenze sportive ed economiche: niente qualificazione europea e clima sempre più teso attorno al club.
La contestazione dei tifosi prosegue da mesi e ora la società è chiamata a dare risposte dopo anni lontani dai vertici del calcio italiano. I biancocelesti chiuderanno infatti per il secondo anno consecutivo fuori dalle coppe, mentre il rapporto con Sarri appare sempre più complicato, con dubbi sul suo futuro nonostante un contratto fino al 2028.
Anche all’interno dello spogliatoio il clima non sarebbe sereno. Come riporta il Corriere della Sera, diversi giocatori avrebbero espresso malcontento o chiesto la cessione, tra cui Romagnoli, Gila, Dia e attenzione anche a Zaccagni, non felice del ridimensionamento del club.
La Lazio, reduce da una stagione vissuta quasi sempre lontano dalle prime posizioni, sembra ormai aver perso il ruolo di protagonista nel campionato italiano. E con un ambiente sfiduciato e diversi problemi interni ancora da risolvere, ripartire sarà tutt’altro che semplice.