Nesta: "La Lazio è fatta per i tifosi, la società deve risolvere il problema"
24.04.2026 13:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessandro Nesta è protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. Parlando della Lazio attuale, l'ex difensore ha espresso il suo pensiero sulla contestazione dei tifosi contro la società biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"I tifosi? La Lazio è fatta per i tifosi. Noi facciamo intrattenimento, se le persone non ci sono... è come un attore che va sul palco e non c'è nessuno. Sarri? Non è una questione di allenatore, puoi portare chi vuoi ma è un problema che deve risolvere la società. L'allenatore deve fare il suo, ma il club deve risolvere quello che si è rotto".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.