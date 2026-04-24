Roma - Lazio, al via la vendita dei tagliandi per il derby: il primo parziale

RASSEGNA STAMPA - Roma e Lazio si ritroveranno faccia a faccia nel weekend del 17 maggio, la data è ancora da stabilire a causa della contemporaneità degli Internazionali di tennis. Una partita che non ha bisogno di presentazioni e che ha già iniziato a scaldare la città.

Il club giallorosso ha aperto la vendita dei taglianti nella giornata di ieri, due le fasi: la prima, quella già scattata, è riservata ai possessori dell’abbonamento in Curva Nord perché il derby non è incluso nella tessera e, riporta Il Corriere dello Sport, sono stati venduti già mille biglietti. Così la quota dei sostenitori giallorossi è salita complessivamente a 37mila. La seconda fase inizierà il 27 aprile mentre la terza, quella della vendita libera, il 28 aprile alle 13.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE