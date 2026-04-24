Lazio, finale con l'Inter dopo lo scontro in Serie A: il precedente del 2019
La Lazio affronterà l'Inter nella finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio all'Olimpico. Ironia della sorte, le due squadre si affronteranno anche quattro giorni prima (sabato 9 maggio) nella 36-esima giornata di campionato: in Serie A potrebbe andare in scena la prova generale, ipotizzando comunque parecchio turnover, visto che quasi sicuramente i biancocelesti arriveranno senza chance europee dal campionato e l'Inter campione d'Italia.
IL PRECEDENTE RECENTE - Nell'ultima finale di Coppa Italia giocata dalla Lazio successe qualcosa di simile. La partita era calendarizzata il 15 maggio 2019 all'Olimpico tra i biancocelesti e l'Atalanta, mentre il 5 maggio ci fu lo scontro sempre allo Stadio Olimpico in campionato. In quell'occasione, la squadra allora di Gasperini fece sua la prima partita (1-3), mentre il gruppo guidato da Inzaghi portò a casa il trofeo (2-0). L'unica differenza tra le due circostanze sta nel fatto che sette anni fa, tra le due partite contro l'Atalanta, la Lazio affrontò la trasferta di Cagliari, mentre stavolta i due incroci con l'Inter sono conseciutivi.