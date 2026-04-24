La Lazio lavora per la Supercoppa negli USA: c’è la proposta. E la data…
RASSEGNA STAMPA - Manca solo la certezza aritmetica alla Lazio, ma i biancocelesti sono con più di un piede e mezzo tra squadre che parteciperanno alla prossima Supercoppa italiana. La qualificazione sarebbe certa già oggi in caso di final four, ma la Lega Serie A dovrebbe optare quest’anno per un ritorno alla classica finale in gara secca.
In tal caso, a prescindere dall’esito della finale della Coppa Italia, alla Lazio basterebbe vedere l’Inter diventare campione d’Italia per avere l’assoluta certezza di partecipare alla competizione. Questione di giorni, quindi, salvo clamorosi ribaltoni. Per questo, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, i biancocelesti starebbero già lavorando per promuovere una nuova sede e una nuova data.
Anche considerando la difficile situazione geopolitica in Medioriente, la Lazio starebbe lavorando infatti per una Supercoppa italiana negli Stati Uniti nel corso del mese di agosto. Solo un’ipotesi, per ora, ma che certificherebbe ancora una volta la volontà di intensificare i contatti tra biancocelesti e USA.