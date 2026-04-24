Lazio, Motta è un "ragazzo fortunato": il post sulle note di Jovanotti - FOTO
Edoardo Motta non si lascia trascinare dalla luce dei riflettori. Si capisce dagli sguardi che vengono carpiti dalle telecamere, l'emozione ancora si percepisce. Sente il peso di dover difendere una porta pesante come quella della Lazio, ma ha le spalle abbastanza larghe da superare le difficoltà, gli errori e rialzarsi.
A Bergamo è andata così, ha fatto sicuramente partite migliori. Incertezze tra i pali e con i piedi, ma nel finale salva su Scamacca con un miracolo e neutralizza quattro rigori dal dischetto consentendo alla Lazio di raggiungere la finale di Coppa Italia.
Eppure, non vuole montarsi la testa. Preferisce dar merito al fato, almeno di facciata. "Meglio nascere fortunati che bravi" aveva detto al termine della gara e il pensiero sembra rimasto lo stesso.
Ore dopo la gara, arriva il post celebrativo del portiere biancoceleste, rigorosamente sulle note di "Ragazzo fortunato" di Jovanotti, con un quadrifoglio e due dita incrociate a completare la descrizione. Di seguito il post social.