Lazio, papà Motta ha un messaggio per i tifosi: "Edo darà sempre tutto sé stesso"
24.04.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Edoardo Motta è il protagonista assoluto di questo periodo. Con la sua parata al 95' su Scamacca e i seguenti quattro rigori consecutivi parati contro l'Atalanta, che sono valsi l'accesso alla finale, i tifosi potrebbero aver trovato un nuovo beniamino in questa stagione complicata.
Al ritorno a Fiumicino è stato festeggiato a lungo e in proposito è intervenuto proprio il padre di Motta ai microfoni de Il Tempo: "I tifosi però lo hanno capito: è un bravo ragazzo, serio e quando va in campo dà sempre il massimo. Anche quando ci saranno momenti difficili, lui riuscirà darà comunque tutto sé stesso, potete stare tranquilli".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.