Roma - Lazio, la data del derby resta sospesa tra Internazionali e Coppa Italia: il punto

24.04.2026 09:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Roma - Lazio, la data del derby resta sospesa tra Internazionali e Coppa Italia: il punto
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RASSEGNA STAMPA - La qualificazione della Lazio in finale di Coppa Italia ha reso trafficata la settimana che dividerà la 36ª e la 37ª giornata di A. La finale si giocherà il 13 maggio all'Olimpico. Il 36° turno prevede già Lazio-Inter, anticipata a sabato 9 maggio. Il 37° turno, invece, in linea generale prevista domenica 17 maggio, prevede invece il derby Roma-Lazio. La data, riporta Corriere dello Sport, resta sospesa.

Martedì inizieranno gli Internazionali di Roma, si concluderanno proprio domenica 17 maggio. C'è il rischio della concomitanza col derby. Per di più, i tifosi dei gruppi organizzati della Lazio hanno annunciato che seguiranno la partita a Ponte Milvio. La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi della 36ª giornata, al termine della quale, in base alla classifica, si deciderà quando far giocare il derby e le altre gare che devono rispettare la contemporaneità con la Roma.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.