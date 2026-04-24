Roma - Lazio, la data del derby resta sospesa tra Internazionali e Coppa Italia: il punto
RASSEGNA STAMPA - La qualificazione della Lazio in finale di Coppa Italia ha reso trafficata la settimana che dividerà la 36ª e la 37ª giornata di A. La finale si giocherà il 13 maggio all'Olimpico. Il 36° turno prevede già Lazio-Inter, anticipata a sabato 9 maggio. Il 37° turno, invece, in linea generale prevista domenica 17 maggio, prevede invece il derby Roma-Lazio. La data, riporta Corriere dello Sport, resta sospesa.
Martedì inizieranno gli Internazionali di Roma, si concluderanno proprio domenica 17 maggio. C'è il rischio della concomitanza col derby. Per di più, i tifosi dei gruppi organizzati della Lazio hanno annunciato che seguiranno la partita a Ponte Milvio. La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi della 36ª giornata, al termine della quale, in base alla classifica, si deciderà quando far giocare il derby e le altre gare che devono rispettare la contemporaneità con la Roma.