Lazio, Gila suona la carica: "Il 13 maggio sarà una guerra!" - FT
24.04.2026 10:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono trascorsi ormai due giorni dalla notte di Bergamo ma, in casa Lazio, l'umore è ancora altissimo per aver conquistato, dopo una vera e propria battaglia, la finale di Coppa Italia.
Tra chi ha brillato, alla New Balance Arena, c'è senza dubbio anche Mario Gila che, sui social, ha ricordato l'appuntamento del 13 maggio: "IL 13 MAGGIO SARÀ UNA GUERRA. Questa squadra sa cosa vuole. Vi aspettiamo all’Olimpico laziali".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide