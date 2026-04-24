Lazio, Gila suona la carica: "Il 13 maggio sarà una guerra!" - FT

24.04.2026 10:50 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gila suona la carica: "Il 13 maggio sarà una guerra!" - FT
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Sono trascorsi ormai due giorni dalla notte di Bergamo ma, in casa Lazio, l'umore è ancora altissimo per aver conquistato, dopo una vera e propria battaglia, la finale di Coppa Italia.

Tra chi ha brillato, alla New Balance Arena, c'è senza dubbio anche Mario Gila che, sui social, ha ricordato l'appuntamento del 13 maggio: "IL 13 MAGGIO SARÀ UNA GUERRA. Questa squadra sa cosa vuole. Vi aspettiamo all’Olimpico laziali".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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