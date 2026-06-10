Ex Lazio | Baroni torna in Serie A? Lo vuole il Monza: le ultime
10.06.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Il Monza è in procinto di salutare Paolo Bianco. L'allenatore che ha portato il club in Serie A è a un passo dal Pisa, retrocesso quest'anno in B. Per questo ora la società biancorossa dovrà trovare il sostituto in panchina. Come riportato da Nicolò Schira, tra i possibili candidati ci sarebbe anche l'ex Lazio Marco Baroni, esonerato nei mesi scorsi dal Torino. Insieme a lui anche Paolo Vanoli, che ha salutato la Fiorentina, ed Eusebio Di Francesco, ora al Lecce.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.