Lazio, una conferma nelle giovanili: c'è il rinnovo di contratto
10.06.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si è mossa per blindare uno dei suoi giovanissimi. In vista della prossima stagione, la società biancoceleste ha deciso di rinnovare il portiere Matteo Palombi, classe 2010 che giocherà con l'Under 17. Arrivato dall'Accademia Frosinone, negli ultimi mesi ha convinto tutti i dirigenti di Formello a tenerlo almeno per un altro anno. Gli sono bastate 11 presenze per ottenere la conferma, come riportato da Gazzetta Regionale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.