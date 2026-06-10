Lazio, una conferma nelle giovanili: c'è il rinnovo di contratto

10.06.2026 21:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, una conferma nelle giovanili: c'è il rinnovo di contratto

La Lazio si è mossa per blindare uno dei suoi giovanissimi. In vista della prossima stagione, la società biancoceleste ha deciso di rinnovare il portiere Matteo Palombi, classe 2010 che giocherà con l'Under 17. Arrivato dall'Accademia Frosinone, negli ultimi mesi ha convinto tutti i dirigenti di Formello a tenerlo almeno per un altro anno. Gli sono bastate 11 presenze per ottenere la conferma, come riportato da Gazzetta Regionale.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.