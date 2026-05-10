DIRETTA - Lazio Women - Ternana: le formazioni ufficiali
Serie A Women Athora | 21ª giornata
Domenica 10 maggio 2026, ore 18:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - TERNANA 0-0
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disp.: Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
TERNANA (4-4-2): Ciccioli; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Ciccotti, Breitner, Labate, Petrara; Regazzoli, Gomes. A disp.: Ghioc, Cecchini, Corrado, Pastrenge, Lazaro, Porcarelli, Vigliucci, Quazzico, Di Giammarino, Ripamonti All.: Mauro Ardizzone
Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido); Assistenti: Petrov - Spizuoco; IV Ufficiale: Antonio Elia; Operatore FVS: Michele Nappi
Ammonite: //
PRIMO TEMPO
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Ternana, gara valida per la 21° giornata di Serie A Femminile. Appuntamento col calcio d'inizio alle 18:00.
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