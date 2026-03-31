"Un viaggio lungo... 40 anni", il nuovo spettacolo di Lazialità: i dettagli
"Un viaggio lungo... 40 anni", si chiamerà lo spettacolo che Guido De Angelis condurrà a sabato 18 aprile alle ore 11.00 presso il Teatro Ghione di Roma (Via Delle Fornaci, 37). Un'occasione per il nuovo libro che celebra i 40 anni dalla nascita della storica rivista Lazialità. Sul sito lazialità.com, si legge:
"Un evento speciale per un compleanno speciale.
Guido De Angelis in scena al Teatro Ghione in Roma con “Un viaggio… lungo 40 anni”. La storica voce del mondo Lazio presenta al pubblico l’uscita del nuovo libro di “Lazialità”, nato per celebrare il prestigioso traguardo raggiunto dalla più antica testata dedicata interamente alla S.S. Lazio e alla sua Gente. Lettori e appassionati biancocelesti potranno immergersi in un racconto ricco di aneddoti calcistici, sorprese e momenti emozionanti impressi in maniera indelebile nel cuore di ogni tifoso e nelle cinquecento copertine realizzate dal 1985 ad oggi.
Appuntamento
sabato 18 aprile alle 11:00
Teatro Ghione, Roma,
Via Delle Fornaci, 37
DALLE ORE 10:30 INGRESSO GRATUITO".