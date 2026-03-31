Nazionali | Il Montenegro cade con la Slovenia: Marusic in campo dall'inizio
31.03.2026 19:57 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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È tempo anche di amichevoli per alcune Nazionali e tra queste c'è il Montengro di Adam Marusic che ha sfidato la Slovenia a Podgorica. Ad avere la meglio però sono stati gli sloveni, che hanno ribaltato il risultato chiudendo sul 2-3. Il terzino biancoceleste è partito dal primo minuto rimanendo in campo per quasi tutta la partita, prima di essere sostituito da Roganovic.
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.