Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Per l'attacco c'è anche Beltran"

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© foto di Federico De Luca 2025

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio studia l'attacco del futuro. Tanti i nomi che arrivano a Formello, soprattutto dall'estero. Nei giorni scorsi è uscito fuori quello di Nicolò Tresoldi del Club Brugge, seguito da diverse squadre in giro per l'Europa (Arsenal e non solo). Adesso ne sarebbe spuntato un altro, che abbiamo già conosciuto in Serie A.

Come riportato dal portale spagnolo fichajes.net, si tratta di Lucas Beltran, centravanti argentino classe 2001. Al momento si trova in prestito al Valencia, ma è di proprietà della Fiorentina: la sua intenzione sarebbe quella di rimanere in Spagna anche il prossimo anno, ma prima bisognerà trovare un accordo tra i due club (non c'è alcuna clausola sul riscatto).

"Lo scenario più probabile è il mio ritorno a Firenze, perché non c’è un opzione di riscatto. Quindi non dipende da me ma conta cosa vuole fare il Valencia e cosa pensa la Fiorentina. Personalmente mi piacerebbe restare", ha detto di recente ai microfoni di AS. Il suo futuro, quindi, è ancora tutto da scrivere, per questo la società biancoceleste pare che lo stia tenendo d'occhio. Proprio in questa stagione ha messo a referto 3 gol e 2 assist in 26 partite tra Liga e Coppa del Re.