Calciomercato Lazio | Tresoldi, c'è anche la Premier: lo vuole l'Arsenal
29.03.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tutti vogliono Nicolò Tresoldi. Il centravanti italo-tedesco e classe 2004 del Club Brugge è tra i più richiesti sul mercato. In Germania sono sicuri: la Lazio lo tiene d'occhio per l'attacco del futuro. Ma la lista delle pretendenti è lunghissima, a partire dall'Italia fino ad arrivare alle big della Bundesliga. Secondo quanto riportato da Sport Bild, però, sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Arsenal. La squadra di Arteta, infatti, starebbe seguendo con molto interesse le sue prestazioni e potrebbe provare ad affondare il colpo in estate. Il suo futuro, quindi, potrebbe essere in Inghilterra; tutto fa pensare, comunque, che per lui scatterà una vera e propria asta nella prossima sessione di calciomercato.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.