Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Per l'attacco spunta Tresoldi"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Tutti vogliono Nicolò Tresoldi. Anche la Lazio, almeno secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, che ha inserito il club biancoceleste tra le squadre interessate al centravanti del Club Brugge. Il classe 2004 è da tempo nel mirino di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, che l'hanno già seguito dal vivo in alcune sfide europee.

In corsa però ci sarebbero anche Eintracht Francoforte, Stoccarda in Germania e Milan e Atalanta in Serie A. Il prezzo di partenza per fargli lasciare il Belgio si attesterebbe intorno ai 20-25 milioni di euro. In Italia Tresoldi potrebbe preferire i colori rossoneri, di cui è da sempre un grande tifoso (come ha dichiarato lui stesso in passato).

Per la Lazio sarebbe un affare piuttosto complicato. Il reparto offensivo, infatti, è già adesso molto trafficato, in particolare dopo gli arrivi a gennaio di Ratkov (dal Salisburgo, pagato circa 14 milioni di euro) e Maldini (in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta). In estate, inoltre, la società biancoceleste dovrà versare 11 milioni nelle casse della Salernitana per l'acquisto a titolo definitivo di Dia.