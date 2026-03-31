Italia, senti Ventura: "Mai visto un ambiente così compatto!"
31.03.2026 20:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Poco meno di mezz’ora e a Zenica andrà in scena la gara più importante dell’anno per l’Italia che, contro la Bosnia, si giocherà l’accesso ai Mondiali del 2026.
Sulla sfida ecco le parole dell’ex ct Ventura ai microfoni del TGR Rai Puglia: “Mai visto un ambiente così compatto nello spingere la nostra Nazionale”.
“L’augurio è che finalmente torniamo ai Mondiali, nella speranza di iniziare un percorso per ritornare a essere protagonisti".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide