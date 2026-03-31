Veron su Sarri: "Spero possa fare bene alla Lazio. Ho parlato con lui..."

31.03.2026 19:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Veron su Sarri: "Spero possa fare bene alla Lazio. Ho parlato con lui..."
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Juan Sebastian Veron è tornato nella Capitale a respirare la sua Lazio. Oggi ha visitato Formello, ha incontrato i giocatori e mister Sarri, poi si è dedicato ai canali ufficiali del club per un'intervento tra passato, presente e futuro. 

L'ex centrocampista argentino ha anche parlato della figura di mister Sarri, elogiandolo per le sue idee e augurandogli il meglio alla Lazio. Di seguito le sue parole.

"Ho parlato un po' con lui, è un uomo che ha tanta passione in quello che fa, è la cosa più importante. Come idee è uno degli allenatori che sta più avanti nel tempo, spero che possa fare ancora bene qui alla Lazio".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.