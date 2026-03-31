Lazio, Rocchi su Lotito: "È una persona particolare. Ricordo che..."
31.03.2026 18:00 di Christian Gugliotta
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Ai microfoni del podcast "Centrocampo" è intervenuto Tommaso Rocchi, che in una lunga intervista si è soffermato soprattutto sui nove anni trascorsi alla Lazio. Tra i diversi temi affrontati, l'ex attaccante ha speso qualche parola anche sul presidente Claudio Lotito, rivelando anche un aneddoto. Queste le sue parole:
“È una persona particolare. Ricordo che mi aveva soprannominato ‘il ghepardo’ perché mi ero fatto i colpi di sole. Diciamo che è una persone che piace e non piace, dipende dalle situazioni che si creano e dai modi di fare, che possono essere giusti o meno”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.