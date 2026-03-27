Qual. Mondiali | Bosnia - Italia, dove vedere il match in tv e streaming
27.03.2026 14:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Alle spalle l’Irlanda del Nord, la Nazionale di Gattuso si prepara a scendere in campo nella gara più importante dell’anno.
L’Italia scenderà infatti di nuovo in campo martedì 31 marzo alle 20.45 allo Stadion Bilino Polje di Zenica nella sfida contro la Bosnia che mette in palio il pass per il Mondiale del 2026.
La sfida sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play.
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autore
Jessica Reatini
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