F1 | Bufera in sala stampa a Suzuka: giornalista cacciato dal pilota!
27.03.2026 12:47 di Giovanni Parterioli
Bufera in sala stampa a Suzuka per la cacciata di un giornalista del mondo f1 news da parte di un pilota che, in alternativa, non avrebbe continuato la conferenza stampa. Insorgono diverse testate di settori, molte delle quali s'interrogano se fosse il caso di alzarsi tutti insieme ed andarsene, o fare fronte compatto per far rimanere in conferenza il collega esiliato. Dietro la vicenda un rancore fortemente provato da Verstappen. Clicca fra le frecce per l'articolo completo su >>> SUZUKA, BUFERA IN SALA STAMPA F1 <<<