Flaminio, la Lazio non molla: nuova mossa con Legends

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nonostante le difficoltà emerse nelle ultime ore, con il Comune di Roma che ha chiesto ulteriori modifiche al progetto iniziale depositato dalla Lazio – ad esempio, una revisione delle soluzioni viabilistiche e un’analisi più approfondita su impatto acustico e ambientale – la Lazio e Legends non arretrano.

Lotito spinge forte sullo stadio, vedendolo come un asset cruciale per il futuro della Lazio e forse, chissà, anche come un volano di ottimismo che potrebbe riavvicinare parte della tifoseria. E ora, su questi “se” e “ma”, probabilmente a breve ci sarà una nuova conferenza stampa con Legends, Lazio e Roma Capitale insieme, che parlerà di nuovo del progetto stadio.

Potrebbero annunciare novità, e magari, chissà, ulteriori investimenti da parte di Legends. Perché questo stadio, se un giorno vedrà la luce, non sarà solo una casa per la squadra: potrebbe essere il simbolo di un nuovo capitolo. E giorno dopo giorno, viviamo questa attesa, sapendo che sarà il futuro a dirci se davvero la Lazio potrà chiamare “casa” il Flaminio.

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